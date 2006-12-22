Верховная Рада созрела

Верховная Рада Украины обязала Кабинет министров внести на рассмотрение парламента законопроекты относительно внесения изменений в госбюджет на 2007 год с целью увеличения уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 376 народных депутатов из 442, зарегистрированных в зале.

В частности, КМУ по результатам предварительных расчетов ВВП на 2006 год должен внести на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2007 год относительно увеличения в 2007 году прожиточного минимума и по итогам первого квартала в 2007 г. установить с 1 апреля 2007 года прожиточный минимум до 397 грн., с 1 октября – до 406 грн.

Кроме того, Кабмин должен внести в парламент проект закона об изменениях в госбюджет с целью установления с 1 мая 2007 года минимальной заработной платы на уровне 420 грн., с 1 августа 2007 года – 430 грн. и с 1 декабря – 460 грн.