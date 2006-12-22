Луценко вызвали в Генпрокуратуру на допрос

Экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО вызывают в Генеральную прокуратуру свидетельствовать по делу о гибели Вячеслава Чорновила.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил в интервью радио “Свобода”.

“Я, честно говоря, не знаю, о чем меня там собираются спрашивать в качестве свидетеля. Когда, к сожалению, погиб Вячеслав Максимович, (я) не был даже в большой политике и в Киеве я не был. Если не ошибаюсь, я тогда работал в Ривненской области. Очевидно, есть ко мене вопросы в как к свидетелю по убийству Улафа Пальме, Кеннеди, не знаю еще кого. Генпрокуратура у нас очень сообразительная в этом отношении”.

Лидер Народного Руха В.Чорновил погиб в автокатастрофе в марте 1999 года. Тогда это ДТП следствие назвало несчастным случаем. Представители правых сил назвали гибель В.Чорновила политическим убийством.

Недавно Генеральная прокуратура возобновила расследование обстоятельств дела.