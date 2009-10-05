Нардепы получили зарплату за сентябрь и побежали жаловаться Литвину

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что народные депутаты получили зарплату только за две недели сентября, когда работали в комитетах и фракциях. При этом две недели, во время которых должны были состояться пленарные заседания, но работа ВР была заблокирована, не были оплачены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга, комментируя по просьбе журналистов заявления некоторых народных депутатов, что они получили зарплату в полном объеме.

«Очевидно, те депутаты, к которым вы обращались, они никогда свою зарплату не считают. Если Верховная Рада не работает в пленарном режиме, то за это время заработная плата не насчитывается. А если у нас период работы в комитетах, фракциях или округах, там зарплата выплачивается», - добавил он.

Председатель ВР сообщил, что некоторые фракции подавали в бухгалтерию сведения, что депутаты работали в периоды проведения пленарных заседаний. При этом, по его словам, он подписал распоряжение, согласно которому основанием для начисления зарплаты могут быть только сведения, предоставленные от работников, обслуживающих систему для голосования «Рада», и с помощью которой происходит электронная регистрация депутатов.

В то же время В.ЛИТВИН утверждает, что ряд народных депутатов, получивших свою зарплату за сентябрь, уже обращались к нему с претензиями. При этом спикер в который раз отметил, что не собирается отменять этого своего решения.