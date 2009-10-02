Журнал Wprost должен выплатить дочери экс-премьера Польши $5 млн.

Американский суд обязал один из самых авторитетных еженедельников в Польше - Wprost - выплатить дочери бывшего главы польского правительства Влодзимежа ЦИМОШЕВИЧА 5 млн. долларов возмещения за оскорбление чести и достоинства.

По данным Польского информационного агентства (РАР), дочь В.ЦИМОШЕВИЧА, который возглавлял правительство Польши в 1996-1997 годах, подала в суд на журнал в 2005 году за серию публикаций о якобы финансовых махинациях, которые она «провернула» совместно с семьей при содействии отца.

Магожата ЦИМОШЕВИЧ-ХАРЛАН, которая живет в США, 1 октября сообщила РАР о принятом в июле этого года решении суда.

Она заявила, что не будет добиваться от еженедельника финансового возмещения, отметив, что для нее главное - признание неправдивыми опубликованных в нем утверждений.

М.ЦИМОШЕВИЧ-ХАРЛАН, заявила: «Я сама по образованию журналист, и для меня было не понятно, как можно было написать статью без всякой попытки контакта со мной».

Она считает, что решение суда по ее делу может поощрить других читателей Wprost обжаловать публикации, которые оскорбляют их честь и достоинство.

По данным польских медиа, в 2005 году Wprost опубликовал серию публикаций, в которых утверждал, что дочь В.ЦИМОШЕВИЧА с мужем «одолжила» своему отцу более 100 тысяч долларов на покупку акций одной из крупнейших польских фирм PKN Orlen. Позже эти акции якобы были перепроданы намного дороже, а прибыль получили дочь и зять В.ЦИМОШЕВИЧА.

Представители Wprost отказались комментировать это дело корреспонденту УНИАН в Польше.

Как сообщили УНИАН в Польско-украинском фонде PAUCI, 5 млн. долларов - это рекордное для Польши возмещение, определенное судом в рамках дела о защите чести и достоинства.