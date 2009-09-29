ЦИК поставил Госреестр избирателей на автомат

Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел глава комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, постановлением ЦИК от 17 июня 2009 года № 32 автоматизированную информационно-телекоммуникационную систему (АИТС) "Государственный реестр избирателей" введена в опытную эксплуатацию. 23 сентября 2009 года Службой распорядителя Государственного реестра избирателей составлен акт о завершении опытной эксплуатации системы.

Комиссия по принятию в промышленную эксплуатацию АИТС Реестра, созданная постановлением ЦИК от 17 июня 2009 года № 32, провела проверку работоспособности предусмотренных Техническим заданием функций АИТС Реестра, и сегодня,. 29 сентября, составлен акт о принятии автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" в постоянную (промышленную) эксплуатацию.

Таким образом, в соответствии с требованиями законодательства, Центральная избирательная комиссия в запланированные сроки ввела автоматизированную информационно-телекоммуникационную систему "Государственный реестр избирателей" в постоянную (промышленную) эксплуатацию. Кроме того, в связи со вступлением в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по выборам Президента Украины" Комиссия поручила Службе распорядителя Государственного реестра избирателей подготовить проект постановления ЦИК о внесении изменений в Техническое задание на создание АИТС Реестра, утвержденное постановлением ЦИК от 17 сентября 2007 года № 392.

В ходе заседания ЦИК продолжил работу по первичному уточнению сведений Государственного реестра избирателей. На заседании были рассмотрены 796 обращений руководителей отделов ведения Реестра районных государственных администраций и городских советов по 27 регионам Украины относительно поручения органам ведения Государственного реестра избирателей по предыдущему избирательному адресу избирателя внести в Государственный реестр избирателей изменения избирательного адреса избирателя.

Рассмотрев указанный вопрос, комиссия поручила органам ведения Государственного реестра избирателей по предыдущим избирательным адресам избирателей внести изменения в персональные данные 25 419 избирателей в Государственном реестре избирателей относительно их избирательных адресов.

Контролировать выполнение этих решений будет Служба распорядителя Государственного реестра избирателей.

Таким образом, Центральная избирательная комиссия совместно со Службой распорядителя Государственного реестра избирателей проработала около 7 тысяч обращений руководителей региональных отделов ведения Реестра. По результатам этой работы, с учетом проработанных в этот день представлений, в Государственный реестр избирателей будут внесены изменения в персональные данные свыше 246 тысяч избирателей.

Комиссия также согласовала проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 26 июня 2007 года № 868", внеся в него ряд замечаний. Отмеченные изменения касаются отдельных пунктов документа об утверждении типовых положений об органе (отделе) ведения Государственного реестра избирателей и о региональном органе (отделе) администрирования Государственного реестра избирателей.