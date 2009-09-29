В США ждут, когда Украина подготовится как хороший студент

В США поддерживают интеграцию Украины в евроатлантические структуры и готовы продолжать всячески содействовать ускорению этого процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Александр ВЕРШБОУ, отвечая на вопрос во время выступления в Дипломатической академии в Киеве.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и будем стоять рядом на пути Украины в евроатлантические структуры», - сказал А.ВЕРШБОУ.

Он напомнил, что США и Украина активно взаимодействуют в вопросах обороны и военного сотрудничества. В частности, США оказывают помощь в трансформации Вооруженных Сил Украины для их соответствия стандартам НАТО.

Кроме того, американская сторона, по его словам, реализует ряд программ по обучению офицеров и сержантов украинской армии, разработке документов оборонного планирования, боевой подготовки, проведения военных учений.

А.ВЕРШБОУ выразил надежду, что эти усилия и в дальнейшем будут иметь успех.

Отвечая на вопрос о возможных сроках вступления Украины, в частности, в НАТО, заместитель министра обороны США отметил, что Украина для этого должна осуществить ряд шагов, а именно - по развитию демократии, усилению боевой готовности ВСУ и т.п.

По словам А.ВЕРШБОУ, «когда Украина как хороший студент хорошо подготовится, украинские политики созреют и будут готовы обратиться в НАТО с соответствующей просьбой», руководство НАТО, вероятнее всего, согласится на вступление Украины в Альянс.

При этом А.ВЕРШБОУ отметил, что система принятия решений в НАТО достаточно сложная, поскольку предусматривает согласие всех стран – членов Альянса на принятие новых государств.