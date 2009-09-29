Литвин указал Секретариату Ющенко на его место

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Секретариат Президента должен заниматься исключительно своей работой, а не оценивать деятельность парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Хмельницком, комментируя заявление Секретариата Президента, что нынешняя работа Верховной Рады создает угрозу государственной безопасности Украины.

«Обязанности Секретариата Президента - готовить материалы и носить Президенту, а не давать комментарии и свое виденье процессов в парламенте», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, главной опасностью и угрозой национальной безопасности в Украине является украинская власть. «В совокупности говорю. Никого не выделяю. Потому что Президент, Кабинет министров и Верховная Рада на сегодняшний день составляют эту угрозу», - сказал он.

Как считает В.ЛИТВИН, нет смысла продолжать позорную практику взаимных обвинений, поскольку все приложили усилия, чтобы привести страну к хаосу. «Но нужно прекратить соревноваться в том, кто более утонченно дает оценку тому, что происходит, поскольку это, по сути, является самооценкой», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в ВР Игорь ПОПОВ, комментируя инициативу В.ЛИТВИНА провести специальное заседание парламента при участии высшего руководства государства, отметил: «Эта идея могла бы иметь право на существование, если бы ВР была очагом стабильности в этой всей политической каше. Но если в настоящее время нет порядка в самой ВР, то, конечно, такое заседание не имеет смысла проводить». «Сначала нужно навести порядок в самом парламенте, а затем на его базе пытаться развивать политический диалог», - сказал И.ПОПОВ.