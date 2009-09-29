МВД России не отказывается от планов купить кровать, украшенную золотом
Уже утвержден поставщик
МВД России не отказывается от планов купить кровать, украшенную чистым золотом.
По данным газеты «Ведомости», уже утвержден поставщик мебели для министерства.
Шикарный гарнитур появится скорее всего в доме приемов МВД в Серебряном бору. Именно для него, а также для департамента экономической безопасности приобретается мебель за счет федерального бюджета. Заявка министерства внутренних дел превышает сумму в 24 миллиона рублей. Вопреки поднятой в прессе шумихе милиционеры все-таки решили провести конкурс на поставку (цитирую по Ведомостям) «кровати из вишни, декорированной ручной резьбой, покрытой у изголовья и изножья «тонким слоем золота высшей пробы. Результаты открытого конкурса должны объявить через несколько дней, однако победитель стал очевиден уже после процедуры вскрытия конвертов с заявками от поставщиков, пишет издание. Две фирмы отсеяли из-за несоответствия объявленным условиям конкурса, в итоге осталась лишь одна компания - "Офисный комфорт". Она согласилась поставить МВД мебель по более низкой цене. В министерстве ранее объясняли, что позолоченная кровать им нужна для приемов высокопоставленных иностранных гостей. По словам начальника управления информации МВД Валерия Грибакина, дешевле один раз отремонтировать и обставить дом приемов, чем каждый раз снимать номера в пятизвездочных гостиницах, напоминает Лента.ру.
В Госдуме обещали отправить депутатский запрос на имя руководства МВД. Однако теперь член думского комитета по безопасности Михаил Старшинов предлагает подождать проверки закупок МВД Счетной палатой.