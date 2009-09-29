Украине не стоит ждать инициатив от Германии

Результаты выборов в Германии не будут иметь значительного влияния на развитие украинско-немецких отношений.

Такое мнение в интервью “Немецкой волне” высказали эксперты.

По словам директора Института экономических исследований и политических консультаций Игоря БУРАКОВСКОГО , в период пребывания при власти немецкого правительства во главе с канцлером Ангелой МЕРКЕЛЬ двусторонние экономические отношения Украины и Германии развивались в привычном режиме.

По его мнению, проблемы, которые возникали между двумя странами, были связаны не с позицией Берлина, а со слабой конкурентоспособностью украинской экономики и перманентным внутриполитическим кризисом.

“Сегодня отношения Украины и Германии находятся в позитивной фазе, и нет оснований ожидать радикальных изменений”, – считает эксперт.

По его словам, в настоящее время наблюдается потеря интереса к Украине со стороны Германии и большинства европейских партнеров. В этой ситуации, считает И.БУРАКОВСКИЙ, Киеву не стоит ждать инициатив из Берлина, а следует как можно скорее заявить о себе эффективными антикризисными мероприятиями и реформаторскими усилиями.

В свою очередь, говоря об отношениях Украины с Германией, научный директор Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ напомнил, что блокирование администрацией А.МЕРКЕЛЬ совместно с Францией вступления Украины в НАТО и торможение украинской интеграции в ЕС состоялось под воздействием российского фактора. Однако, по его мнению, это объяснялось не только политикой А.МЕРКЕЛЬ, но и традиционной пророссийской ориентацией министра иностранных дел Германии, социал-демократа Франка-Вальтера ШТАЙНМАЕРА.

Более благоприятной для Украины в новом немецком правительстве была бы коалиция христианских демократов с либералами, считает А.ГАРАНЬ. Но в отсутствии прорыва в украинско-немецких отношениях, по его словам, виноват не цвет правящей коалиции в Берлине, а нестабильность и неэффективность власти в Киеве, которая давала основания скептически относиться к нашему государству.

“И кто бы теперь ни победил на выборах в Германии, решающей для будущих отношений Берлина с Киевом продолжает оставаться ситуация в украинской, а не немецкой власти”, - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии А.МЕРКЕЛЬ победил на выборах в Бундестаг, которые состоялись 27 сентября.