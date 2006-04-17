Ехануров надеется на обновленную Партию регионов

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ надеется, что Партия регионов не будет в оппозиции к Президенту Украины.

В интервью журналу «Эксперт» Ю.ЕХАНУРОВ сказал, что в глазах центральных и западных регионов Украины Партия регионов представляет элементы “старого режима, однако сегодня мы уже имеем дело с абсолютно другими людьми”.

По его словам, “в лице регионалов мы имеем дело с интересами большого и среднего бизнеса”.

“Если они соглашаются придерживаться правил игры, то проблем у нас с ними нет”, – заявил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он отметил, что “их главное желание – поднять уровень капитализации своей собственности. Этого можно достичь только тогда, когда вся страна улучшит свой уровень”.

“Общих точек у нас с ними очень много. Я думаю, что они не будут в оппозиции к Президенту, поскольку объективно политика Президента им выгодна”, – сказал Ю.ЕХАНУРОВ.