ВО "Батькивщина": закон налагает ограничения на полет фантазии

Политическая партия «Всеукраинское объединение «Батькивщина» призывает своих оппонентов вести пропагандистскую деятельность исключительно в рамках правового поля.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении по поводу судебного решения о запрещении распространения недобросовестной рекламы, касающейся премьер-министра, председателя ВО «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

«Батькивщина» обратилась в суд в связи с многочисленными случаями недобросовестной рекламы, касающейся главы правительства, лидера партии, и с целью обеспечения соблюдения таких принципов рекламы, как: законность, точность и достоверность, которые предусмотрены ст. 7 Закона Украины «О рекламе».

В партии считают, что соответствующие видеоролики, носители внешней рекламы и т.д. содержат информацию, которая вводит в заблуждение граждан Украины - потребителей рекламы и может нанести вред обществу и государству в результате своей неточности, недостоверности, двусмысленности, преувеличения и умалчивания.

Такая реклама, в соответствии с действующим законодательством, считается недобросовестной, а ее заказ и распространение прямо запрещены действующим законодательством Украины (ст. 10 закона Украины «О рекламе»), отмечается в заявлении.

Кроме этого, в указанных рекламных материалах имитируются и копируются тексты, изображения, музыкальные и звуковые эффекты, которые применяются в рекламных материалах политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», а это также запрещено ст. 8 Закона Украины «О рекламе».

В связи с вышеприведенным, ВО «Батькивщина» и была вынуждена воспользоваться своим правом обратиться в суд за защитой своих прав.

«Мы одобрительно относимся к политической конкуренции, но призываем конкурировать добросовестно и вести пропагандистскую деятельность исключительно в рамках правового поля, соблюдая требования действующего законодательства Украины.

У нас достаточно материалов и креативных кадров, чтобы со своей стороны производить контрагитационные рекламные видео- и аудиоматериалы, но закон является законом, и он налагает определенные ограничения на полет фантазии рекламистов», говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Печерский районный суд города Киева запретил распространение какой-либо недобросовестной рекламы, касающейся деятельности премьер-министра, председателя партии «Батькивщина» Ю. ТИМОШЕНКО.

Суд принял соответствующее решение по иску политической партии «Батькивщина» к гражданину Петру ПИДЛУБНОМУ. Как сообщил УНИАН источник в БЮТ, видео-ролик под названием “Лучше бы она отдыхала, чем работает” был разослан на все центральные телеканалы от имени П.ПИДЛУБНОГО.

Вместе с иском суду предоставлено заявление об обеспечении иска, в котором затронут вопрос о запрещении ответчику и каким-либо другим физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, размещать на биг-бордах, других внешних рекламных носителях, радио и телевидении, сети Интернет, в электронных СМИ любую недобросовестную рекламу, касающуюся деятельности Ю.ТИМОШЕНКО.