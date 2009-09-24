У Ющенко говорят, что Тимошенко опять неправильно поступила с бюджетом

В Секретариате Президента Украины заявляют, что Кабинет министров должен доработать проект государственного бюджета на 2010 год, чтобы иметь перспективы его принятия в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в ВР Игорь ПОПОВ сегодня на брифинге.

Он выразил убеждение, что утвержденный правительством и внесенный в ВР проект госбюджета парламент не примет.

«Уже высказали позиции все политические силы, и мы видим, что даже в самом БЮТ среди депутатов, которые являются экспертами в бюджетном процессе, существует серьезная критика бюджета», - констатировал И.ПОПОВ.

Он отметил, что в такой ситуации необходимо не откладывать принятие госбюджета, а доработать имеющийся проект и повторно внести его на рассмотрение ВР.

По мнению заместителя главы СП, будет хорошо, если в нынешних политических условиях госбюджет будет принят хотя бы в формате базового документа для первого чтения, не говоря уже о его принятии в целом.

Говоря о других проблемных вопросах, которые лежат в основе кризиса парламентаризма в Украине, И.ПОПОВ отметил несовершенство Регламента ВР, а также наличие в составе парламента многих депутатов-совместителей.

В связи с этим И.ПОПОВ отметил необходимость утверждения Регламента ВР на уровне закона. «Если это будет закон, то можно надеяться, что его будут нарушать меньше», - убежден И.ПОПОВ.

Говоря о депутатах-совместителях, заместитель главы СП отметил, что они есть в составе каждой парламентской фракции.

«По-моему, очень легко вычислить, где находится трудовая книжка народного депутата и где он находится на официальной работе», - сказал И.ПОПОВ, отметив, что в этом вопросе необходимо навести порядок.