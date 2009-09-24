Ющенко: интеграция в НАТО – это суть, за которой стоит наша независимость

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что интеграция Украины к НАТО – это суть, за которой стоит наша территориальная целостность и независимость.

Об этом, как сообщает официальный сайт главы государства, В.ЮЩЕНКО сказал в Нью-Йорке, где он принимал участие в сессии Генасамблеи ООН.

«Я глубоко убежден, что для нас интеграция в НАТО, интеграция в европейскую коллективную политику безопасности – это суть, за которой стоит наша территориальная целостность и независимость», – сказал В.ЮЩЕНКО в интервью украинским журналистам.

Президент подчеркнул, что в рамках проведенной сегодня встречи с Генеральным секретарем НАТО была подтверждена политика, задекларированная на последних двух саммитах, которые касались Украины и ее перспектив обретения членства в Альянсе. «Были полностью подтверждены те договоренности, которые достигнуты как решение на Бухарестском саммите. Они являются базой в наших отношениях и перспективах сотрудничества», – заверил Президент.

Он отметил, что во время сегодняшней встречи была обсуждена новая стратегия, которую сегодня разрабатывает НАТО, и речь шла о том, что очень важно увидеть там место Украины, перспективы ее членства в Альянсе. Также во время встречи была обсуждена реализация Целевого плана Украина – НАТО, работа Офиса связи НАТО и Центра информационной документации НАТО в Киеве.

«Когда мы говорим о той политике, которую сегодня Альянс проводит с другими странами – не членами НАТО, в том числе с Россией, эта политика никоим образом не блокирует развитие нормальных перспективных отношений Украина – НАТО. Украина не будет разменной темой для НАТО в организации отношений с третьими странами», – констатировал Президент Украины.