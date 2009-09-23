Суд остановил указ Ющенко о назначении киевского губернатора

Окружной административный суд Киевской области остановил указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о назначении Виктора ВАКАРАША председателем Киевской областной государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщил источник в окружении истца, по иску которого суд принял соответствующее решение. Решение админсудом было принято 22 сентября по иску мэра города Украинка Павла КОЗЫРЕВА к Президенту Украины. Суд полностью удовлетворил этот иск и остановил действие указа Президента.

Постановление суда подлежит немедленному исполнению.

По словам собеседника агентства, “исходя из постановления суда В.ВАКАРАШ не имеет больше права подписывать какие-либо документы и находиться в кабинете председателя Киевской облгосадминистрации”.

Как сообщал УНИАН, должность председателя Киевской ОГА оставалась вакантной после назначения Веры УЛЬЯНЧЕНКО главой Секретариата Президента 19 мая.

20 июня источник в правительстве сообщил УНИАН, что между премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и В.УЛЬЯНЧЕНКО согласована кандидатура В.ВАКАРАША на должность губернатора Киевской области.

В то же время 22 июля Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство предложило Президенту назначить на должность губернатора Киевской области мэра города Украинка (Киевская обл.) Павла КОЗЫРЕВА.

18 сентября Президент своим указом назначил В.ВАКАРАША председателем Киевской облгосадминистрации.

В Кабмине после этого заявили, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО не подписывала представлений на эти назначения. “Правительство на своих заседаниях не обсуждало эти кандидатуры, соответствующие кадровые вопросы не включались в повестку дня и решения приняты не были”, - отмечалось в сообщении.