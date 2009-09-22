Ющенко о космосе и Бразилии

В первой декаде ноября Украину посетит Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да СИЛВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам в Нью-Йорке, комментируя итоги встречи со своим бразильским коллегой.

В.ЮЩЕНКО надеется, что это будет визит, который придаст новое наполнение отношениям между Украиной и Бразилией, в первую очередь, в экономической сфере.

Президент надеется, что украинско-бразильские отношения удастся вывести на стратегический уровень.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что в ходе встречи с Луисом Инасиу Лула да СИЛВА они договорились создать рабочие группы, которые будут готовить его визит.

По словам Президента, Украина планирует предложить Бразилии подписать 6-7 документов.

«Наше государство хотело бы активизировать отношения с Бразилией в сфере авиастроения, в сфере военно-технического сотрудничества. Также речь пойдет о завершении проекта по запуску украинской ракеты «Циклон-4» в 2010 году с бразильского космодрома», - заметил он.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня он попросил своего бразильского коллегу способствовать выделению Национальному космическому агентству Украины кредита в размере 260 млн. дол. для завершения формирования уставного фонда совместного предприятия, а также для завершения работ по запуску ракеты-носителя «Циклон-4».