Начальником милиции Тернополя назначили брата неоднократно судимого?

Председатель Тернопольской областного государственной администрации Юрий ЧИЖМАРЬ проинформировал Секретариат Президента о том, что начальником Тернопольского городского отдела милиции назначили брата неоднократно судимого гражданина, который сейчас находится в розыске.

Соответствующее обращение он направил в Секретариат вчера, 21 сентября, проинформировала пресс-служба обладминистрации.

В нем, в частности, сказано, что по представлению начальника УМВД Украины в Тернопольской области генерал-лейтенанта Виталия МАКСИМОВА в начале июня 2009 года на должность начальника Тернопольского городского отдела УМВД Украины в области назначен полковник милиции Михаил ДЕНИСОВСКИЙ. “При этом родной брат М.ДЕНИСОВСКОГО - ДЕНИСОВСКИЙ Андрей Дмитриевич, 14 марта 1969 г. р., неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганских действий и на данный момент за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК Российской Федерации, (совершение ДТП, причинившего смерть 2-х и больше лиц), находится в розыске на территории Российской Федерации (оперативно-розыскное дело № 0610215, заведенное Ростовским РО УМВД РФ по Ярославской области)”, - информирует Ю.ЧИЖМАРЬ.

По его данным, при назначении на должность М.ДЕНИСОВСКИЙ заполнил в Управлении работы с персоналом УМВД Украины в области анкету о родственных узах, однако указанные сведения о своем брате скрыл. “Вместе с тем ДЕНИСОВСКИЙ А.Д. открыто проживает в селе Купчинцы Козовского района Тернопольской области. Никаких мер по его розыску или задержанию органы внутренних дел не проводят”, - утверждает Ю.ЧИЖМАРЬ. По его убеждению, предопределено это тем, что брат А.ДЕНИСОВСКОГО является начальником Тернопольского горотдела милиции и находится в дружеских отношениях с начальником областного управления МВД В.МАКСИМОВЫМ.

Следовательно Ю.ЧИЖМАРЬ в своем обращении в Секретариат Президента просит “дать оценку работе начальника управления Министерства внутренних дел Украины в Тернопольской области генерал-лейтенанта милиции В.МАКСИМОВА”.