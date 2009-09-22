Эксперт заявляет, что среди претендентов на ОПЗ один - незаконный

Участие входящего в российский «СИБУР-Холдинг» общество с ограниченной ответственностью «Азот-Сервис» в конкурсе по приобретению 99,567% акций ОАО «Одесский припортовый завод» противоречит законодательству Украины и экономической логике процесса приватизации. Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель экономических программ Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО.

В частности, украинское приватизационное законодательство запрещает участвовать в приватизации «юридическим лицам, в имуществе которых часть государственной собственности превышает 25 процентов». ООО «Азот-Сервис» является структурным подразделением «СИБУР-Холдинга». В свою очередь, основными владельцами «СИБУР-Холдинга» являются ОАО «Газпром» (доля государственной собственности превышает 50%), ОАО «Газпромбанк» (доля государственной собственности составляет 25%+1 акция плюс доля «Газпрома» составляет более 40%) и пенсионный фонд «Газфонд» (доминирующие владельцы - «Газпром» и «Газпромбанк»).

«Исходя из этого, - говорит В.БУТКО, - можно сделать вывод: фактически через «Газпром» и «Газпромбанк» доля государственной собственности в уставном капитале «СИБУР-Холдинга» и, соответственно, подконтрольного ему претендента ООО «Азот-Сервис» превышает 30%. Следовательно, участие «СИБУР-Холдинга» - фактически, российских государственных компаний - в приватизационном конкурсе по продаже государственного пакета акций ОПЗ противоречит действующему законодательству Украины».

Кроме того, отмечает эксперт, сам факт возможной приватизационной продажи государственного имущества Украины в пользу структуры, в уставном капитале которой существенна доля госсобственности, противоречит логике процесса разгосударствления имущества. Ведь приватизация представляет собой процесс передачи или продажи объектов государственной собственности именно частным лицам или частным организациям, но никак не государственным компаниям, подчеркивает эксперт.

Таким образом, можно однозначно констатировать, что юридическая и экономическая логика в теоретически возможной продаже государственного пакета акций ОПЗ в пользу структур российского «СИБУР-Холдинга», доля госсобственности в котором превышает 30%, отсутствует. Следовательно, ООО «Азот-Сервис» не имеет права быть участником конкурса по продаже 99,567% акций ОАО «Одесский припортовый завод», - заявил руководитель экономических программ Центра исследований корпоративных отношений.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления. С начала объявления конкурса по продаже завода, по состоянию на 11 сентября, в Антимонопольный комитет обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. №1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на указ Президента.

В то же время, сегодня, 22 сентября, газета «Дело» написала, что в конкурсе по продаже Одесского припортового завода решились принять участие лишь три из тринадцати ранее заявленных претендентов. За государственный пакет акций, стартовая стоимость которого составляет 4 млрд. грн., решили побороться три компании: аффилированный с российским «Газпромом» «Сибур», «Нортима» и «Флора Сервис».