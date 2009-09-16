Янукович считает, что «угодья Лозинского» надо открыть для всех

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что угодья бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО в Кировоградской области должны быть доступны для всех граждан этого региона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПР, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам на вопрос относительно оценки работы по расследованию дела В.ЛОЗИНСКОГО и должны ли быть возвращены угодья экс-депутата в государственную собственность.

“Я считаю, что государственная политика, касающаяся развития лесов Украины, охоты, рыболовства, также должна быть системной. Эта система должна предусматривать восстановление наших лесов, сохранение экологии, фауны. Поэтому закон должен быть один для всех. Должен быть закон, который бы сегодня стимулировал инвесторов вкладывать средства в развитие этого дела, и таким образом восстанавливать нашу природную среду”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

И здесь, по его словам, не должна речь идти о какой-то личности. “Закон, подчеркиваю, должен быть один для всех. Этот частный случай, безусловно, требует отдельного решения. И власти должны принять его так, чтобы эти угодья (экс-депутата В.ЛОЗИНСКОГО) были доступны для всех граждан этого региона. Кстати, это предусматривает украинский закон”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, прокуратура установила, что охотничьи угодья на территории Кировоградской области, площадью около 29 тыс. гектаров, предоставлялись частным структурам, связанным с бывшим народным депутатом Украины В.ЛОЗИНСКИМ, с нарушением требований действующего законодательства. Поэтому прокуратурой Кировоградской области заявлен иск в хозяйственный суд о признании незаконными решений Кировоградского областного совета о предоставлении в пользование указанных охотничьих угодий.

В настоящее время В.ЛОЗИНСКИЙ находится в межгосударственном розыске. Он подозревается в нанесении преднамеренных тяжких телесных повреждений. В частности, 16 июня вблизи охотничьих угодий в Голованевском районе в результате столкновения с В.ЛОЗИНСКИМ, тогдашними районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель Валерий Олийнык.