Теневой министр экономики в бюджете-2010 увидела путь к дефолту

Представленный правительством проект государственного бюджета Украины на 2010 год будет нереальным бюджетом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявила народный депутат Украины от Партии регионов, министр экономики в оппозиционном правительстве Ирина АКИМОВА.

По ее словам, самые большие сомнения вызывает размер дефицита бюджета на уровне 4% ВВП.

При этом она напомнила, что к концу 2009 года бюджетный дефицит, вместе с НАК «Нафтогаз Украины» и рекапитализацией, будет составлять 11-12% ВВП. «За счет чего правительство собирается втрое снижать бюджетный дефицит, где эти инструменты?», - отметила И.АКИМОВА.

Вторым нереальным показателем предложенного проекта она назвала уровень госдолга Украины в размере около 30% ВВП.

По ее данным, к концу 2009 года уровень госдолга будет составлять приблизительно 36% ВВП - в три раза больше, чем полтора года назад. Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО «является мастером, чемпионом по наращиванию государственных долгов», - отметила она. При этом И.АКИМОВА отметила, что по самым оптимистическим прогнозам уровень госдолга составит не менее 40% ВВП в 2010 году. «С такими большими темпами роста госдолга обычно движутся в сторону дефолта», - добавила министр экономики оппозиционного правительства.

И.АКИМОВА также сомневается в реальности показателей роста инфляции – менее 10%. По ее словам, скорее всего, он составит не менее 12%.

Депутат подчеркнула, что при подготовке бюджета очень важно иметь реальные макроэкономические показатели, потому что от них будет зависеть, какие доходы получит бюджет, сможет ли он профинансировать все необходимые расходы, как будут обслуживаться госдолги. Она также усомнилась в реальности показателя среднегодового курса 7,5 грн. за один доллар. По ее словам, реальность этого показателя важна, учитывая необходимость обслуживания госдолга, принятия социальных программ и пр.

«Нереальный макропрогноз означает ручное управление экономикой, недовыполнение социальных, инвестиционных программ и желание оттянуть побольше ресурсов со стороны бизнеса», - отметила И.АКИМОВА.

По ее мнению, еще никогда бюджетный документ не предполагал такого ручного управления экономикой. Она также отметила, что предложенный проект не является бюджетом развития: «Появляется некая фигура экономического диктатора, которая концентрирует в своих руках все решения».

И.АКИМОВА также считает, что намерение утвердить госбюджет постановлением правительства является незаконным и нелегитимным, и Партия регионов будет выступать против этого.

И.АКИМОВА также отметила, что Партия регионов не будет препятствовать принятию госбюджета и блокировать Верховную Раду, если документ будет доработан и будет реалистичным.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины вечером 14 сентября утвердил проект Государственного бюджета на 2010 год.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ отметил, что расходы бюджета в 2010 году будут составлять 324 млрд. грн., объем предоставления кредитов – почти 12 млрд. грн., объем возвращения кредитов – 4,5 млрд. грн.

Доходная часть Госбюджета будет на уровне почти 285 млрд. грн., дефицит – 46,7 млрд. грн. (3,97% ВВП).

Согласно Бюджетному кодексу, бюджет на следующий год должен быть внесен правительством в Верховную Раду до 15 сентября.

На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 239,215 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 267,677 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.