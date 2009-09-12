Социалисты отказались от своего кандидата и объявили мобилизацию

Социалистическая партия Украины приняла решение отменить постановление предыдущего съезда, которое предполагало самостоятельное участие партии в предстоящих президентских выборах и выдвижение кандидатуры Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на пост главы государства.

Как сообщил УНИАН один из членов политсовета СПУ, такое решение приняли делегаты XV съезда СПУ, который состоялся сегодня в Киеве.

По его словам, такое решение было принято в связи с изменившейся политической ситуацией. Съезд поручил лидеру партии Александру МОРОЗУ и другим партийным руководителям провести консультации с претендентами на пост Президента Украины о совместном участии как в предстоящих президентских, так и в следующих парламентских выборах.

Кроме того, съезд принял решение о мобилизации в двухнедельный срок работы всех региональных штабов СПУ.

По словам собеседника агентства, официально фамилия кандидата в Президенты, которого СПУ намерена поддержать, не называлась, однако во время своего выступления Николай РУДЬКОВСКИЙ озвучил, что это должен быть Сергей ТИГИПКО.

В свою очередь, выступая на съезде, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, что не хочет быть «яблоком раздора», и что для нее важнее всего не личные, а партийные интересы, в частности избрание в следующий состав парламента 20-30 представителей СПУ.

Как сообщал УНИАН, социалисты избрали В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО своим кандидатом в Президенты на внеочередном съезде партии 12 апреля 2008 года.

Вчера, 11 сентября 2009 г., один из участников заседания политсовета Соцпартии сообщил УНИАН, что большинство членов политсовета СПУ высказываются в поддержку С.ТИГИПКО на предстоящих президентских выборах.

Ранее СПУ вела переговоры о создании объединения левых сил в составе Союза левых сил, Прогрессивной социалистической партии, партии «Справедливость», и Компартии и поддержке на президентских выборах лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО.