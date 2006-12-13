Черновецкий будет ждать, пока Тимошенко покается

Киевский городской председатель Леонид ЧЕНОВЕЦКИЙ согласен вступить в переговоры с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО лишь после того, как она «покается».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он «не в состоянии» вступать в переговоры с лидером БЮТ. «Я сужу о людях, исходя из прошлого опыта общения с ними», - объяснил мэр. Он сказал, что «новая эра» общения с Ю.ТИМОШЕНКО может наступить лишь после ее «покаяния».

«Я смотрю на нее и вспоминаю, как она беспощадно грабила людей. И если она начнет разговор (со мной) с того, что она раскаивается в этом, то дальше мы можем продолжить диалог», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Покаяться Ю.ТИМОШЕНКО должна, по его словам, в том, что вместе с экс-премьер-министром Павлом ЛАЗАРЕНКО «отмывала деньги по тарифам».

При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сказал, что вчера вел с ней переговоры в связи «с мягкостью своего характера». «Я вынужден иногда разговаривать с такими людьми для того, чтобы хотя бы из конъюнктурных соображений они протянули мне руку, в том числе, и для проведения многих процедур с землей, с имуществом и т.д. Я в этом кровно заинтересован и вчера ей об этом конкретно говорил», - сказал мэр.

Он также добавил, что считает, что «нельзя приходить и устраивать революцию без предварительных переговоров». «Вообще-то надо бы хотя бы объявить войну», - сказал он.