Литвин говорит, что основного удара надо ждать 20-21 октября

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что основное выдвижение кандидатов на пост Президента состоится 20 и 21 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в интервью журналистам.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что возглавляемая им Народная партия пока не определилась с датой проведения своего съезда, на котором состоится выдвижение кандидата в Президенты.

Он напомнил, что официально избирательная кампания начнется 19 октября.

«Я думаю, 20-21 октября будет основной удар по выдвижению претендентов, потому что после регистрации претенденты станут кандидатами. Мы (Народная партия – УНИАН) подождем, чтобы не в сплошном этом подходе делать, потому что нужно чем-то отличаться, и предпримем соответствующее действие», - сказал В.ЛИТВИН.