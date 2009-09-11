Янукович: Ющенко, Тимошенко и Стельмах должны уйти вместе

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что ответственность за ситуацию в финансово-банковской сфере вместе должны нести Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью журналистам во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО ищет виновных в ухудшении ситуации в финансовой сфере.

«Та политика, которую проводят сегодня правительство и лично Юлия ТИМОШЕНКО в поисках виновных, совершенно понятна», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Кабмин и лично Ю.ТИМОШЕНКО «сегодня хотят сделать виновным НБУ, завтра – еще кого-то». «То есть, виновны все, кроме этого правительства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он считает, что Президент, премьер-министр и глава НБУ должны «набраться смелости прийти в парламент и рассказать, как они работают и как используются кредиты МВФ в сумме 16,5 млрд. долларов».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «ответственность они несут все вместе и уходить им нужно тоже всем вместе».