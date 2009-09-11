Сегодня Ющенко проведет заседание СНБО

Сегодня в 12.30 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, в повестку дня заседания СНБО внесены такие вопросы: «О концепции создания системы Общественного телевидения и радиовещания и ходе внедрения цифрового телерадиовещания в Украине» и «О состоянии преступности в государстве и координации деятельности органов государственной власти в противодействии преступным проявлениям и коррупции».