Винский хочет, чтобы Тимошенко и Стельмах ушли в отставку вместе

Председатель Центрального оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ считает, что ответственность за снижение курса национальной валюты в одинаковой степени несут премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

Такое мнение И.ВИНСКИЙ высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«То, что за последний год курс гривни снизился вдвое, является виной как правительства, так и НБУ. Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир СТЕЛЬМАХ должны подать в отставку. Это будет логичным итогом их неэффективной деятельности во главе правительства и Национального банка», - считает И.ВИНСКИЙ.

Лидер народно-патриотического объединения считает, что Кабинет министров и Национальный банк одинаково отвечают за экономическую и финансовую политику. «Они не могут действовать изолировано один от другого, и для стабильности гривни необходима как эффективная экономика, с одной стороны, так и умное монетарное регулирование, с другой стороны», - сказал он.