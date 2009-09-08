Филарет знает, о чем на самом деле мечтает Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ хочет перестроить православную церковь по образцу католической.

Об этом заявил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ в интервью, размещенном на официальном сайте Украинской православной церкви Киевского патриархата.

«Я его помню еще архимандритом. Он и тогда, и доныне находится под влиянием величия католической церкви. Внешнего величия», - сказал Патриарх ФИЛАРЕТ.

По его словам, Патриарху КИРИЛЛУ импонируют широкая организация и четкая структура римокатоликов. «Именно эта внешне четкая и крепко организованная структура католической церкви его давно привлекает. Он ею вдохновляется, и хочет перестроить по ее образцу и православную церковь», - отметил ФИЛАРЕТ.

В то же время он выразил убеждение, что если Патриарх КИРИЛЛ «перенесет эту структуру на православную почву, он перестанет быть православным».

«А если о единстве говорить в таком ключе, как это говорит Патриарх КИРИЛЛ, то это напоминает идеи католиков. Потому что такова католическая церковь, ее идеология – у них один глава на весь мир», - отметил Патриарх ФИЛАРЕТ. По его словам, «в православии построение структуры церкви другое, и каждый народ имеет своего предстоятеля, свою поместную церковь». «Не может быть такого, чтобы вся полнота вселенского православия была под одним человеком. Но именно об этом мечтает патриарх КИРИЛЛ – возглавить все православие, стать «православным папой», - считает Патриарх ФИЛАРЕТ.

Он также добавил, что когда-то «в конце концов, Украинская Церковь объединится, пусть даже не сразу все ее признают, но она будет православной и украинской по сути, духу и форме». «А все эти идеологемы «третьего Рима», «православного папства» исчезнут, как сумерки», - отметил Патриарх ФИЛАРЕТ.