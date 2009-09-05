Янукович о порядке, ревизии и стратегическом братстве с Россией

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на посту Президента Украины намерен в первую очередь «создать программу борьбы с кризисом».

Об этом он заявил в прямом эфире «Первого муниципального канала» в Донецке.

Также В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что займется «восстановлением порядка в стране. Будем жестко стоять на том, чтобы выполнялись законы Украины».

Кроме того, он отметил необходимость восстановить «традиционные стратегические братские отношения с Россией». По его словам, «украинский и российский народы очень хотят эти отношения продолжать».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, нужны украинско-российские программы по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сфере. Он подчеркнул, что за первое полугодие 2009 года товарооборот между Украиной и Россией составил 8-9 млрд. долларов, в то время, как в 2007 году он составлял 40 млрд. долларов.

Как заявил В.ЯНУКОВИЧ, уровень политических отношений мешает экономическим.

Также, по его словам, необходимо пересмотреть внутренню политику, в частности, в сторону увеличения социальных стандартов.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что в том случае, когда он будет избран Президентом Украины, «нужно сначала будет сделать ревизию» ситуации, сложившейся в стране, а потом он «выйдет к народу» с программой, которая должна стать национальной.