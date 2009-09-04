Внеочередное заседание ВР некому открывать

Фракция Партии регионов пока не блокирует работу парламента, поскольку внеочередное заседание Верховной Рады некому открывать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ.

По его словам, председатель ВР Владимир ЛИТВИН находится с командировкой в Кировоградской области, первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ заболел, а вице-спикер Николай ТОМЕНКО только в 10.20 вернется из Крыма.

«Поэтому мы пока не блокируем, поскольку незачем блокировать», - сказал он.

В то же время в 9.10 депутаты от фракции Партии регионов заблокировали стульями вход в президиум ВР. В то же время ни блокирования президиума, ни блокирования трибуны пока нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня по инициативе депутатов из фракции БЮТ запланировано внеочередное заседание ВР.