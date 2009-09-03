В Одессе пикетировали админсуд под лозунгом борьбы с ксенофобией

Активисты общественного движения «Комитет обороны Одессы», областного объединения «Просвіта», НРУ, ВО «Свобода», УНП и других организаций провели сегодня пикетирование Окружного административного суда Одесской области, на рассмотрение которого повторно передано представление Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении лицензии на трансляции программ местной телекомпании «АТВ» за «разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды, ксенофобскую и антигосударственную редакционную политику».

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции пришли к зданию суда с государственными и партийными флагами и лозунгами «Украинофобскому антигосударственному каналу – нет, честным судьям – да!», «АТВ» – атавизм!» и другими.

Как отметил один из координаторов движения «Комитет обороны Одессы» Сергей ГУЦАЛЮК: «Хоть и с опозданием, а все же наступило время рассмотрения дела о лишении лицензии ксенофобского и провокационного телеканала, который неутомимо разжигает межнациональную и межрелигиозную вражду в толерантной Одессе. Надеемся, что судьи не поддадутся на угрозы и подкуп со стороны обнаглевших иностранных хозяев пресловутого телеканала «АТВ» и их местных прихвостней».

“Это не первая и не последняя акция одесситов по поводу противозаконной деятельности «АТВ», - отметил С.ГУЦАЛЮК. И заверил: “мы будем проводить их до тех пор, пока не прекратятся трансляции идей ксенофобии и нетерпимости в «морской столице». Если будет нужно, выедем и в столицу. Призываем одесситов объединить усилия против тех сил и СМИ, которые разжигают межнациональную вражду в обществе».

Участник акции Павел КИРИЛЕНКО выразил предположение, что «украинофобские силы, стоящие за каналом «АТВ», будут пытаться подкупить и запугать судей. Поэтому хотим напомнить судьям, которым надлежит принять окончательный вердикт по этому делу, об уголовной ответственности за взятки и неправомерные решения, в соответствии с Конституцией и законами Украины».

Напомним, 22 августа лидеры более двадцати облорганизаций партий и общественных организаций Одесского региона адресовали руководству Украины и правоохранительных структур совместное обращение «в связи со спровоцированными кровавыми столкновениями и массовыми беспорядками в облцентре». В частности, общественность Одессы «крайне обеспокоена новыми проявлениями насилия, спровоцированными в канун Дня независимости Украины активистами созданной на деньги российских спецслужб партии «Родына».