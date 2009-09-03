Лавринович считает, что Литвин пиарится, причем - дешево

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ называет «дешевым самопиаром» заявление о самороспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя заявление председателя ВР Владимира ЛИТВИНА о возможности самороспуска парламента в случае блокирования его работы.

А.ЛАВРИНОВИЧ порекомендовал всем, кто заявляет о возможности самороспуска парламента, чтобы «они почитали Конституцию Украины».

По его словам, нельзя говорить, что «нужно сделать то, чего сделать невозможно никоим образом». «Это очень дешево выглядит», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он подчеркнул, что решение о роспуске парламента принимает Президент Украины в тех случаях, которые предусмотрены Конституцией Украины. «Верховная Рада Украины не имеет полномочий принимать решения о самороспуске», - сказал он.

В то же время, по убеждению А.ЛАВРИНОВИЧА, в случае внесения изменений в Конституцию Украины необходимо предусмотреть право парламента на самороспуск.