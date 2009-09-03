Литвин говорит, что завтра в ВР все будет нормально, но без него

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что завтра не будет блокирования трибуны парламента, и внеочередное заседание Верховной Рады состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня во время брифинга.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что завтра он будет находиться в командировке, поскольку это мероприятие планировалось задолго до решения о проведении внеочередного заседания.

Он напомнил, что в начале недели предлагал внести изменения в календарный план работы ВР, чтобы парламент работал в пленарном режиме. В то же время, отметил он, это решение не было поддержано.

В.ЛИТВИН также сообщил, что он обратился с письмом к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и лидеру фракции БЮТ Ивану КИРИЛЕНКО с просьбой «более внимательно подходить к наработке предложений с тем, чтобы внеочередные заседания выполняли то назначение, которое они должны выполнять».

«Надеюсь, что завтра состоится нормальное заседание парламента», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время, спикер отметил, что инициаторы внеочередного заседания предложили рассмотреть 41 вопрос, и это предлагается сделать во время только утреннего пленарного заседания. При этом, по словам В.ЛИТВИНА, такое количество вопросов можно рассматривать по устоявшейся практике в течение недели. По его словам, из 41 законопроекта лишь 13 были рассмотрены профильными комитетами.