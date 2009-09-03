В Москве прошел прием по случаю Дня независимости Украины

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО уверен, что «вдохновение» для улучшения украинско-российских отношений надо черпать из позитивных страниц совместной истории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Москве в ходе праздничного приема по поводу Дня Независимости Украины, организованного для иностранных дипломатов, аккредитованных в РФ, представителей российских органов исполнительной и законодательной власти.

По словам К.ГРИЩЕНКО, за 18 лет независимости в Украине произошли "колоссальные изменения". "И хотя стране формальных 18 лет, но на самом деле за Украиной - тысячелетняя история", добавил он. "История очень тесных, близких, но иногда и очень непростых взаимоотношений и связей с Россией. Уверен, что в будущем мы будем черпать вдохновение из лучших страниц этой истории", - отметил К.ГРИЩЕНКО.

Посол высказал уверенность, что только совместные усилия двух стран приносят пользу народам. По его мнению, многое в этом плане призваны сделать не только государственные органы, но и ученые, культурные деятели.

В свою очередь, первый замминистра иностранных дел РФ Андрей ДЕНИСОВ пожелал украинцам дальнейшего развития, укрепления экономического потенциала страны, становления экономических институтов страны, утверждения Украины как крупной, самостоятельной, авторитетной, уважаемой европейской страны с глубокими историческими корнями.

"Отношения между Украиной и Россией развиваются, в целом, поступательно. Конечно, в них случаются иногда шероховатости, но совместными обоюдными усилиями мы их преодолеваем, и я убежден в том, что динамичное и поступательное развитее наших отношений не имеет альтернативы", - сказал российский дипломат.

По его словам, Украина и Россия являются крупными партнерами, ближайшими соседями, у стран достаточно тесные и переплетающиеся интересы. "Вот на основе этих интересов мы строили и будем строить наше сотрудничество и взаимодействие, как это имеет место в широком круге экономических проектов", - подчеркнул А.ДЕНИСОВ.