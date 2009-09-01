Путин и Тимошенко "устранили газовые проблемы"

Премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН подчеркивают необходимость развития двусторонних торгово-экономических отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на двусторонней встрече в польском городе Сопот под Гданьском.

Ю.ТИМОШЕНКО в ходе беседы с В.ПУТИНЫМ выразила удовлетворение тем, что правительствам двух стран удалось наладить стабильные и продуктивные отношения.

“Очень важно, что за последний год нам удалось на уровне правительств наладить конструктивную работу, взаимопонимание... Мы убрали все газовые проблемы и находимся на надежном пути, чтобы не иметь проблем на эту тему”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также выразила надежду, что следующая встреча премьеров Украины и России, запланированная на октябрь в Харькове в рамках заседания Украинско-российского экономического комитета, также будет успешной и результативной в плане экономического сотрудничества.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшней встрече планируется рассмотреть ряд экономических вопросов, в том числе касающихся сотрудничества в энергетической сфере, с тем, чтобы в октябре в ходе двусторонней встречи была возможность подписать соответствующие документы.

В свою очередь, В.ПУТИН отметил, что и в украинской, и в российской экономике наблюдается непростая ситуация. По его словам, премьерам Украины и России «всегда есть о чем поговорить» в отношении развития торгово-экономического сотрудничества.

«Традиционно концентрируется внимание на энергетике, но, кроме этого, есть и другие области нашего взаимодействия», - сказал В.ПУТИН, напомнив, что в недавнем телефонном разговоре с Ю.ТИМОШЕНКО обсуждал вопрос сотрудничества в области авиастроения.

Кроме того, В.ПУТИН подчеркнул, что есть еще «немало вопросов, которые требуют нашего постоянного внимания».

Премьер-министры Украины и РФ подчеркнули важность с исторической точки зрения мероприятий к 70-летию начала Второй мировой войны, проходящих сегодня в Гданське.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что и Украина, и Россия «тратят очень много сил для того, чтобы в мире был покой, взаимопонимание и сотрудничество».

В.ПУТИН, в свою очередь, отметил, что Украина и РФ являются крупными двусторонними партнерами в торгово-экономической сфере.