Меркель: 1 сентября напоминает "о вине Германии перед самой собой"

Как "сигнал примирения" между Германией и Польшей расценила канцлер ФРГ Ангела Меркель полученное из Варшавы приглашение на церемонию в связи с 70-летием начала Второй мировой войны.

Канцлер ФРГ в своем еженедельном видеообращении сегодня назвала 1 сентября днем памяти всех тех, кому нацистская Германия принесла страдания, развязав войну. По словам А.Меркель, это и день, напоминающий "о вине Германии перед самой собой".

Вместе с тем, канцлер назвала 1 сентября днем признательности за возможность ныне работать "как друзья и партнеры", передает радио "Свобода".

Ангела Меркель присоединится во вторник к лидерам Польши, Украины, России и других стран, которые приедут в польский город Гданьск, чтобы почтить память десятков миллионов жертв Второй мировой войны, начавшейся 1 сентября 1939 года.