Хмара: у КС достаточно оснований, чтобы отменить новый закон о выборах

Член правления Украинской народной партии Степан ХМАРА считает, что у Конституционного Суда достаточно оснований, чтобы признать неконституционным закон об изменениях в избирательное законодательство, которое регулирует выборы Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«У Конституционного Суда достаточно оснований, чтобы отменить этот закон», - сказал он.

По словам С.ХМАРЫ, этот закон лишь усилит узурпацию власти в Украине двумя политическими силами – БЮТ и Партией регионов.

«Этот документ создает возможности для фальсификации выборов и создает такие условия, при которых Президентом может стать только представитель БЮТ или Партии регионов», - сказал он.

С.ХМАРА отметил, что основные его замечания касаются норм об увеличении финансового залога с 0,5 до 2,5 млн. грн. при регистрации кандидата в Президенты, процесса создания избирательных комиссий и фактического отсутствия права обжалования результатов выборов в судах. «В целом речь идет о нарушении конституционных прав граждан», - сказал он.