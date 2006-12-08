Крымские журналисты объявили бойкот ВР АРК

Сегодня крымские журналисты бойкотировали внеочередное заседание Верховной Рады Автономной Республики Крым. Как передает корреспондент УНИАН, работники СМИ организовали протестную акцию в связи с введением нового порядка аккредитации журналистов в парламенте автономии, некоторые пункты которого, по мнению представителей масс-медиа, ущемляют их права и противоречат законодательству Украины.

Большинство журналистов пришли сегодня на заседание парламента Крыма, повязав черные и голубые повязки на рот - что символизировало притеснения крымскими депутатами прав СМИ. Работники СМИ попросили крымского депутата от Блока Юлии Тимошенко, президента Черноморской телерадиокомпании Татьяну КРАСИКОВУ озвучить их заявление к парламенту АРК, однако крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО не дал ей слова, сославшись на то, что сначала нужно рассмотреть основной вопрос внеочередного заседания - вопрос о внесении изменений в бюджет 2006 года, а затем уже в разделе "Разное" зачитывать "всякие обращения и заявления". После этого журналисты покинули зал заседания ВР АРК, скандируя "Позор депутатам!" и "Бойкот!". При этом, некоторые парламентарии говорили вслед работникам СМИ: "Не надо устраивать клоунаду и делать себе пиар!".

Выйдя из зала, работники телевидения положили на стол микрофоны телеканалов, перевязав их голубой лентой, и засняли это все на камеры. Как шутили некоторые журналисты, голубой цвет не случаен - большинство в ВР АРК имеют "бело-голубые" силы во главе с Блоком "За Януковича!".

В заявлении журналистов автономии, текстом которого располагает УНИАН, в частности, говорится: "Мы, работники СМИ, выражаем свой протест против нового "Порядка аккредитации работников средств массовой информации и информационных агентств в Верховной Раде Автономной Республики Крым"", представленного председателем Постоянной комиссии мандатной, по депутатской этике, организации работы ВР и СМИ Григорием ИОФФЕ (член фракции Блока "За Януковича!" - УНИАН). В заявлении отмечается, что новый порядок аккредитации нарушает целый ряд статей законодательства. Так, пункт 2.4 нового порядка требует от СМИ предоставления ряда дополнительных документов для аккредитации, не предусмотренных законодательством. Пункт 2.2 вводит количественные ограничения на аккредитацию работников СМИ (не больше двух от одного СМИ). "Эти два пункта фактически заменяют процедуру регистрации работников СМИ, предусмотренную украинским законодательством процедурой разрешительной аккредитации, что нарушает ст. 34, 35 Конституции Украины, ст. 5, 9, 29, 43 Закона Украины "Об информации", ст.27, 34 Закона Украины "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине" и ряд других статей", - говорится в заявлении.

Пункт 6 нового порядка вводит ограничения на проведение съемок или записей интервью, что противоречит ст. 5, 6, 10, 43 Закона Украины "Об информации", ст. 26, 34, 38 "О печатных СМИ (прессе) в Украине", ст. 2, 3, 6, 17 "О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине СМИ". "Введение подобных ограничений не отвечает ч.3 ст. 22 Конституции Украины, согласно которой введение новых законов, а тем более правил, не допускает сужения содержания и объема существующих прав и свобод. Доступ граждан к информации органов публичной власти является важным атрибутом политической культуры демократического общества", - говорится в заявлении, при этом подчеркивается, что новый порядок аккредитации СМИ в ВР АРК "вводит ограничения права на свободу доступа к информации". Журналисты в своем заявлении потребовали от ВР автономии отменить ряд пунктов нового порядка аккредитации.

Напомним, новый порядок аккредитации был принят на заседании Президиума ВР АРК 4 декабря.