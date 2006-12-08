Генпрокуратура объявила в розыск Червоненко

Как стало известно, вчера в Запорожскую областную прокуратуру поступило распоряжение, подписанное заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Украина», в Запорожскую облпрокуратуру поступило указание из ГПУ «определить местонахождение господина Червоненко». Основанием для такого указания, как сообщают источники, послужило неоднократное игнорирование губернатором вызовов для дачи показаний в ГПУ.

«Постановления о задержании нет. Есть указание установить его (Евгения Червоненко) местонахождение», – заявил начальник УМВД в Запорожской области Виктор Ольховский.

Напомним, что 26 сентября сотрудник управления госохраны не пропустил Червоненко в приемную премьер-министра, после чего губернатор якобы его ударил. 10 ноября в отношении Евгения Червоненко было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 УК («насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов, находящегося при исполнении служебных обязанностей»).

Обком