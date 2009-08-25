В НУ-НС надеются, что Конституционный суд найдет управу на БЮТ и ПР

Народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Андрей ПАРУБИЙ верит, что Конституционный Суд даст оценку новой редакции закона о выборах Президента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина".

“В своей речи ко Дню Независимости Президент четко дал понять, что Конституционный Суд оценит изменения в избирательное законодательство”, - напомнил депутат и выразил надежду, что суд отменит “неконституционные положения закона о выборах Президента”.

“Еще во время принятия закона фракциями БЮТ и ПР мы предупреждали, что определенные его положения открывают прямой путь к фальсификациям и противоречат Конституции”, - отметил депутат. При этом он добавил, что «позиция ЮЩЕНКО в очередной раз подтверждает, что он является тем политиком, который в состоянии стать выше политических интриг, и не пытается использовать пост в президентское гонке”.

А.ПАРУБИЙ в этом контексте отметил, что «глава государства остается гарантом Конституции и законности в стране. Убежден - такую позицию оценят украинцы, и изберут в январе действительно украинского Президента».

Как сообщал УНИАН, 21 августа, Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины».