Черновецкий: тарифная война в Киеве - это политические игры

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в очередной раз заявил, что ситуация с повышением тарифов в Киеве имеет политический характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сказал сегодня в интервью журналистам на коротком брифинге, организованном по окончании торжественного открытия ежегодной выставки цветов.

На вопрос, не считает ли он политическими играми войну с тарифами в Киеве и что может посоветовать киевлянам в связи с этим, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Конечно, это политические игры».

По его словам, по мере приближения к дате президентских выборов «Украину ожидает много новостей разных, не только для киевлян».

«Но это тема не сегодняшнего праздника. Мы решаем наши киевские проблемы», - продолжил мэр.

На вопрос, по каким все-таки тарифам платить киевлянам, поскольку есть решение окружного суда, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «Никаких решений других, кроме решения справедливого – о самых низких в Украине тарифах, подписанного мною не существует».

После этого мэр закончил брифинг, не уточнив, что имел в виду.