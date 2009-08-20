Литвин: часть предложений Ющенко все-таки нужно учесть

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что оптимальным выходом из ситуации, сложившейся вокруг Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины», было бы принятие документа в новой редакции с учетом части замечаний главы государства и подписания его Президентом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, такое мнение В.ЛИТВИН высказал во время пребывания в Полтавской области, отвечая на вопрос журналистов.

В.ЛИТВИН надеется, что парламент завтра рассмотрит оба вопроса, которые определили инициаторы созыва внеочередной сессии: предложения Президента Украины к Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины» и предложения Президента Украины к Закону Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины».

При этом В.ЛИТВИН отметил, что имеет собственную оценку упомянутых документов, однако, по его словам, «поскольку они уже являются законами, давать им оценки – напрасное дело».

По мнению руководителя парламента, есть два пути разрешения проблемы вето в отношении Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины». Первый, сказал В.ЛИТВИН, заключается в «механическом преодолении вето с соблюдением соответствующей процедуры: доклад, решение комитета, голосования каждого предложения Президента, и если они не будут поддержаны, то на голосование выносится предложение о преодолении вето».

При этом председатель Верховной Рады Украины отметил, что такой подход «будет раздувать тот политический конфликт, который и без того является достаточно острым, а по объективным обстоятельствам, то есть в условиях президентской кампании, противостояние будет обостряться».

При этом он отметил, что реализация высказанных главой государства намерений обратиться в Конституционный Суд по поводу конституционности данного закона «приведет к противостоянию, той же неопределенности, и даже, возможно, срыву избирательной кампании». «Меня беспокоят не выборы, не кандидаты и не их рейтинги, а то, что ожидает страну после выборов, потому что на руинах невозможно жить и править», - сказал В.ЛИТВИН.

Второй подход, по словам В.ЛИТВИНА, заключается в анализе замечаний и предложений главы государства, поскольку в принятом законе действительно «есть ряд несогласованностей, неточностей». Но, отметил он, «предлагать пойти таким путем стоило бы при одном условии – что этот подход согласовывается с Президентом». Руководитель парламента объяснил, что в случае, если Верховная Рада учтет часть замечаний Президента Украины, закон будет принят в новой редакции, и нужно «иметь гарантии, что Президент такой закон сразу подпишет». «Если так не произойдет, то это будет означать, что избирательный процесс будет начат при неопределенных условиях гонки», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

«К величайшему сожалению, все мои призывы к диалогу, к принятию согласованных и ответственных решений не были услышаны. Думаю, это скажется исключительно в негативном плане», - сказал он.