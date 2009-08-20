Российский дипломат раздавал в Украине по 100 тыс. долларов

Украинские спецслужбы обнаружили, что один из российских дипломатов, оказавшихся в центре скандала, раздавал приблизительно по 100 тысяч долларов в месяц пророссийским организациям в Украине. Об этом сообщает, ссылаясь на собственные источники информации, британская газета The Times.

Издание также сообщает, что были попытки подкупить и нанять представителей местных органов власти в качестве информаторов.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Киев объявил о высылке из страны советника посольства РФ Владимира ЛЫСЕНКО и генконсула РФ в Одессе Александра ГРАЧЕВА, заявив, что они занимались "недипломатической деятельностью".

В ответ Москва предложила Киеву досрочно завершить миссию генконсула Украины в Санкт-Петербурге и одного из советников посольства Украины в Москве. Позднее МИД Украины отменил решение о высылке генерального консула РФ в Одессе А.ГРАЧЕВА к "зеркальному ответу" России относительно генерального консула Украины в Санкт-Петербурге Натальи ПРОКОПОВИЧ.

По информации Службы безопасности Украины, она имеет достаточно доказательств незаконной деятельности высланного из Украины советника-посланника посольства РФ В.ЛЫСЕНКО.

11 августа Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с заявлением об украинско-российских отношениях. Он заявил, что годы президентства В.ЮЩЕНКО стали отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией.

15 августа еженедельник «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники написал, что поводом для обращения Д.МЕДВЕДЕВА к В.ЮЩЕНКО стала просьба украинской стороны отозвать российских дипломатов.