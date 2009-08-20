Яценюк: производства нет, есть печатание денег
Политик возмущен действиями Кабмина
Лидер «Фронта перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК критикует правительство за отсутствие реальных мер по поддержке сахаропроизводителей.
Об этом он заявил сегодня во время посещения Сорочинской ярмарки, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, если бы государство помогало сахаропроизводителям, Украина могла бы зарабатывать на продаже собственного сахара за границу. «Мировая конъюнктура сегодня говорит следующее: если бы государство помогало сахаропроизводителям, то мы сегодня могли бы выйти с экспортными контрактами на внешние рынки и зарабатывать. Это не сделано», - сказал он.
А.ЯЦЕНЮК отметил, что рост цен на продукты питания в Украине, и на сахар в частности, является свидетельством того, что экономика не работает и живет исключительно за счет печатного станка Национального банка Украины.
«Производства нет. Есть печатание денег, и на напечатанные деньги покупаются товары, которые постоянно дорожают», - сказал он.
Кроме того, по его словам, украинскому производителю не удается уменьшить цену из-за высокой себестоимости продукта. «Газ с 50 долларов в 2005 году стал стоить в базовой цене 450. Если во всем мире цена на нефтепродукты падает, в Украине она растет. Электроэнергия в Украине дорожает в противовес всему миру. Это все – составная себестоимость», - объяснил лидер «Фронта перемен».
А.ЯЦЕНЮК выразил возмущение отсутствием выполнения заявлений правительства о помощи агропромышленному комплексу и выделении дотаций и субсидий. Он не исключил, что нынешняя ситуация с сахаром может быть повторением сценария 2005 и 2007 годов, «когда правительство спекулятивно поднимало цену, а затем под лозунгами, что нужно уменьшить цену на сахар, фактически разрешало беспошлинный ввоз сахара из-за границы». «Таким образом убивали национального товаропроизводителя, ну, и деньги на выборы собирали», - сказал А.ЯЦЕНЮК.