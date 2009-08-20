Тернопольский облсовет передумал «разгонять» горсовет

Тернопольский областной совет отменил требование о досрочном прекращении полномочий депутатов городского совета Тернополя в связи с проблемой невывоза мусора из города.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее дополнение к принятому 18 августа решению было принято на сегодняшнем заседании облсовета.

Внесение дополнения инициировал депутат из фракции «Наша Украина» Александр СТАДНИК, который заметил, что согласно закону об отходах ответственность за вывоз мусора лежит на исполнительных органах власти, то есть облгосадминистрации, председателях населенных пунктов и исполкомах, а не на местных советах.

Следовательно, депутаты внесли дополнение, согласно которому теперь они инициируют только досрочное прекращение полномочий городского председателя Тернополя Романа ЗАСТАВНОГО.