Луценко просит отпустить свидетеля по делу «оборотней»

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО просит, чтобы Генеральная прокуратура обратилась с ходатайством о пересмотре решения одного из киевских судов, который вчера взял под стражу НЕСТЕРОВА, главного свидетеля по делу “оборотней”, которых возглавлял ныне покойный сотрудник УБОП Игорь Гончаров.

Об этом министр сообщил сегодня журналистам в Киеве.

«Вчера судья принял решение о задержании НЕСТЕРОВА и отправку его в камеру. Безусловно, меня беспокоит, что это может развалить спокойный ход судебного разбирательства дела, вероятно, может послужить сигналом для деструктивных действий в ходе установления истины. Вчера в беседе с генеральным прокурором, я выразил свою обеспокоенность таким решением суда и попросил генпрокурора обратиться с ходатайством о пересмотре данного решения», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он напомнил, что полтора года назад судебная милиция «Грифон» отказалась от предоставления охраны НЕСТЕРОВУ, заявив, что не может обеспечить ему охрану, поэтому было принято решение о предоставлении НЕСТЕРОВУ охраны УБОПом. Соответствующая охрана осуществлялась все это время до вчерашнего дня.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Верховный суд Украины вернул на дополнительное расследование дело, возбужденное по факту смерти Игоря Гончарова, обвиненного в создании милицейской банды “оборотней”.

Справка УНИАН. И.Гончаров, бывший работник МВД Украины, который находился под следствием Генпрокуратуры по обвинению в организации преступной группировки, умер 1 августа 2003 года при подозрительных обстоятельствах вскоре после того, как пообещал следствию дать показания, связанные с делом об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.