Луценко: лучше Москаля в Крыму может быть только Москаль

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО объясняет кадровые изменения в руководстве крымской милиции отсутствием наступательных действий на криминалитет со стороны экс-начальника ГУ МВД Украины в АРК Николая ИЛЬИЧЕВА, а также недопущением назначения на эту должность Анатолия МОГИЛЁВА, который был восстановлен судом в должности начальника крымской милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве, комментируя вчерашнее назначение Геннадия МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел – начальником ГУ МВД Украины в АРК.

«Я не имею особых служебных претензий к господину ИЛЬИЧЕВУ, но наступательности в его действиях к высокопоставленным преступникам, к сожалению, в последние месяцы не хватало. Поэтому лучше МОСКАЛЯ в Крыму может быть только МОСКАЛЬ», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр напомнил, что А.МОГИЛЁВ написал на его имя (Ю.ЛУЦЕНКО) и на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО заявление об освобождении от должности по собственному желанию. «Потом уехал в свой родной Донецк, а после некоторого времени пришел в себя и написал заявление в суд о том, что его рапорт и его заявление были написаны в состоянии тяжелого волнения после общения с народным депутатом МОСКАЛЕМ, и попросил их считать недействительными», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам министра, суды удовлетворили просьбу А.МОГИЛЁВА и обязали восстановить его в должности.

«Следовательно, за невыполнение решения суда о восстановлении господина МОГИЛЁВА.., который в силу коррупции в судах пытается вернуться, я платил штрафы. Позже руководству Кабинета министров за невыполнение решения суда грозила уголовная ответственность. Следовательно, было принято решение выполнить решение суда, но работать с пособником коррупционеров и бандитов на полуострове я не собираюсь. Поэтому вчера господин МОГИЛЁВ был назначен и тут же снят со своей должности. Если у него есть лишние деньги, пусть и дальше засевает в судах», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2007 года А.МОГИЛЁВ подал руководству МВД рапорт об отпуске, а позже - заявление об освобождении от должности начальника крымского ГУ МВД и из органов внутренних дел. Вместо него руководителем крымской милиции был назначен Н.ИЛЬИЧЕВ.

По данным СМИ, в ноябре 2008 года А.МОГИЛЁВ заявил, что решение об отставке он принял под давлением народного депутата Г.МОСКАЛЯ, после чего подал в Донецкий окружной административный суд иск о восстановлении в должности. Иск удовлетворили.

МВД безрезультатно оспаривало это решение в Апелляционном админсуде Донецка. Государственная исполнительная служба обязала министра внутренних дел выплатить в пользу государства штраф в размере 510 грн. за невыполнение решения Апелляционного админсуда Донецка.

Министр Ю.ЛУЦЕНКО тогда заявлял, что «готов заплатить и больше, чем 510 гривен, чтобы этого деятеля (МОГИЛЁВА) и близко не было в руководстве крымской милиции».

Г.МОСКАЛЬ возглавлял крымскую милицию с 1997 по 2000 гг.

19 августа 2009 года Кабинет министров Украины назначил Г.МОСКАЛЯ начальником Главного управления МВД в Крыму - заместителем министра внутренних дел.