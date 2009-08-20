Экс-судья Зварич подал два иска на Ющенко

Экс-судья Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварич подал два иска к Президенту Украины Виктору Ющенко по поводу указаний Генеральной прокуратуре и Высшему совету юстиции. Как передает Zaxid.net, об этом сообщила представитель Игоря Зварича в суде, адвокат Руслана Юхименко.

По ее словам, речь идет о том, что Президент в соответствии с законодательством не имеет права давать указаний Генпрокуратуре и Совету юстиции и брать под личный контроль рассмотрение дел.

Эти исковые заявления экс-судья Игорь Зварич передал в администрацию СИЗО 5 августа 2009 года.

Напомним, Игоря Зварича, который долгое время скрывался от следствия, задержали весной. Ему выдвинуто обвинение по трем статьям Криминального кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, дача взятки, мошенничество.