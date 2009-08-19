Харьков пришлет на Хортицу пятьдесят «настоящих украинцев»

Представители Харьковской, Сумской и Луганской областей поддерживают акцию “День Независимости на острове Хортица”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная Самооборона», Харьковское областное отделение «Народной Самообороны» поддержало инициативу ужгородских самозащитников отпраздновать День рождения нашей Родины на острове Хортица в Запорожской области, где рождалась казацкая победа.

Как заявил председатель харьковских самозащитников Константин ИСАЕВ, «24 августа Независимая Украина будет праздновать свое совершеннолетие, нашей Родины исполняется 18 лет. Это очень значительное событие, которое должно объединить всех соотечественников, особенно в это трудное время».

«Мы, хотя и общаемся на разных языках и молимся в разных храмах, однако понимаем друг друга. Мы - патриоты, и это - главное!», - считает активист «Народной Самообороны».

Как сообщил К.ИСАЕВ, празднование Дня Независимости на острове Хортица – это первый шаг для масштабного единения украинской молодежи. Ведь именно это единение украинской молодежи дает нашим родителям и матерям, нашим дедам веру, что лучшие времена уже не за горами.

Активисты Харьковской организации «Народной Самообороны» планируют отправиться на встречу со своими коллегами на остров Хортица уже 22 августа. Как сказал К.ИСАЕВ, “от Харькова на остров отправится около пятидесяти настоящих украинцев, бесстрашных самооборонцев».

Активисты Сумской областной организации «Народной Самообороны», которые приобщаются к Всеукраинской акции «День Независимости на Хортице», по пути в Запорожье почтят память дважды Героя Советского Союза Сидора Артемовича Ковпака.

Как сообщил на пресс-конференции в Сумах руководитель сумских самозащитников Иван БОРШОШ, сумчане отправятся на Хортицу 22 августа и в тот же день остановятся в райцентре Котельва Полтавской области, откуда родом легендарный партизанский генерал, который в годы Великой Отечественной войны вместе с тысячами своих воинов осуществил героический рейд от Путивля, что на Сумщине, до Карпат.

«Фамилия Ковпака – среди имен 100 великих украинцев. Его знают в нашем государстве как человека-легенду. К сожалению, о героических страницах в истории Украины в последнее время вспоминают только по случаю какого-то юбилея или в День Победы, или Партизанской славы. Отправляясь в колыбель Украинской государственности – на Хортицу – мы хотим своим примером сказать жителям всех регионов страны: «Давайте чтить наших Героев всегда!». И тогда не будет в преддверие праздников общеобластных толок, во время которых община «под наблюдением» органов власти убирает мусор возле памятников или на месте захоронений погибших. Тогда порядок на этих святых местах будет всегда», – сказал И.БОРШОШ.

Кроме того, он рассказал, что эта инициатива уже поддержана в других регионах Украины. Поэтому в Котельве к сумчанам, которые проведут митинг возле памятника Ковпаку, присоединятся самозащитники из Киева, а также Черниговской и Харьковской областей. А на следующий день молодежь четырех областей отправится единой колонной на Хортицу, чтобы вместе с ровесниками и единомышленниками из всех регионов нашего государства отметить День Независимости Украины.

Председатель Луганской организации «Народной самообороны» Алина ТОЛСТОВАТЕНКО отмечает, что «Хортица - это казацкая вольница, место, где, собственно, и началась история независимости нашего государства. Со времен Киевской Руси на острове принимались важные для Украины решения». По ее словам, «сейчас снова наступило время для важных решений. Молодежь соберется на Хортице, чтобы бросить вызов киевским политикам, которые сегодня занимаются разрушением Украины, делят ее на восток и запад”. “Неважно, где ты живешь - в Луганске или во Львове, в Киеве или Крыму, неважно, в каком храме ты молишься, важно то, что все мы украинцы. Наша молодежь хочет жить в независимом, развитом и целостном государстве. Слово «украинец» должно звучать гордо!”, - уверена председатель Луганской «самообороны».

Луганская делегация «Народной самообороны» отправится в Запорожье 21 августа. На Луганщине маршрут делегации пройдет через Станицу-Луганскую и Кировск. «Самообороцы» не только будут знакомиться с историей и традициями края, но и сами будут приятно удивлять своих земляков. «Казацкие развлечения» и праздничный концерт — это далеко не все сюрпризы, которые подготовила «НС».

Утром 23 августа на Каменных Могилах луганчане встретятся с молодежью Донбасса, Крыма и Запорожья и вместе отправятся на Хортицу. На протяжении двух дней молодые люди будут общаться, делиться своим виденьям настоящего и вырабатывать общую позицию и перспективы будущего страны. В гости на Хортицу также заглянут звезды украинской эстрады.

По информации “Народной Самообороны”, акция «День Независимости на Хортице» носит всеукраинский характер, каждая область поддержала эту инициативу. Стартовала акция в Ужгороде, с центральной площади города на Хортицу выехало возле полсотни велосипедистов, приблизительно стольких же участников 21 августа выедут из Луганска.