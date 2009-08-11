Счет Ющенко выставят сами украинцы

Лидер «Гражданского движения «Новая Украина», председатель партии «Новая политика» Владимир СЕМИНОЖЕНКО считает, что «счет за фатальные ошибки во внешней и внутренней политике» Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО выставят сами украинцы, причем в еще более резкой форме, чем это сделал российский Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба «Гражданского движения «Новая Украина», по мнению В.СЕМИНОЖЕНКО, «россияне действительно перестали испытывать к украинцам братские чувства. Но ведь и сами украинцы не любят свою власть ровно так же, если не больше, чем россияне! Во внешней политике мнение Украины сегодня отождествляют с мнением нынешнего украинского руководства, а оно имеет не более 2% поддержки и, по сути, уже воспринимается большинством как хлам истории».

Он заявил, что «за годы правления «оранжевой власти» Украина заплатила очень высокую цену - очевидно, что будущего у этой власти нет. С ней в ближайшее время разберемся мы сами».

Поэтому сейчас, подчеркнул В.СЕМИНОЖЕНКО, «главной темой украинско-российских отношений должны быть не позорные страницы прошлого, а новые совместные перспективы. Тем более, что обновления украинской власти одинаково хотят и украинцы, и россияне. И такое обновление обязательно будет – консервации этой власти украинское общество попросту не допустит».