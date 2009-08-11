В МИД Украины разочарованы задержкой с российским послом

В.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ разочарован тем, что откладывается приезд в Украину нового посла России Михаила ЗУРАБОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ХАНДОГИЙ сказал сегодня на пресс-конференции.

«Меня лично это не оскорбляет, это может вызвать у меня разочарование», - сказал он.

При этом В.ХАНДОГИЙ отметил, что нет устоявшихся норм относительно того, за какой промежуток времени после предоставления агремана посол должен прибыть в страну работать.

«Промежуток времени между выдачей агремана и приездом посла физически может быть любым, и нет здесь каких-то устоявшихся норм», - сказал он.

В то же время, В.ХАНДОГИЙ отметил, что всегда присутствие посла лучше, чем его отсутствие. «Конечно, есть определенные вещи, которые решать лучше при наличии легитимного посла этого учреждения», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ принял решение отложить приезд нового посла РФ в Украину.

Как говорится в послании Д.МЕДВЕДЕВА Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, "в условиях антироссийского курса украинского руководства мною принято решение отложить приезд в Украину нашего нового посла. Конкретные сроки будут определены позже, с учетом реального развития российско-украинских отношений".