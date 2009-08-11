Медведев обвинил Ющенко в антироссийском курсе

Президент России Дмитрий Медведев направил послание президенту Украины Виктору Ющенко, в котором сообщил, что «в условиях антироссийского курса украинского руководства мной принято решение отложить приезд на Украину нашего нового посла». «Конкретные сроки будут определены позже, с учетом реального развития российско-украинских отношений», говорится в послании российского президента. Текст послания опубликован сегодня на сайте Кремля.

«Проблемы в двустороннем сотрудничестве, конечно, существовали и ранее. Однако то, что мы наблюдаем в годы Вашего президентства, нельзя воспринимать иначе, как отход украинской стороны от принципов дружбы и партнёрства с Россией», считает Медведев.

«Российско-украинские отношения подвергаются испытаниям и в результате взятой Вашей администрацией линии на пересмотр общей истории, героизацию нацистских пособников, возвеличивание роли радикал-националистов, навязывание международному сообществу националистически окрашенных трактовок массового голода в СССР 1932–1933 годов как «геноцида украинского народа». Продолжается вытеснение русского языка из общественной жизни, науки, образования, культуры, средств массовой информации», говорится в сообщении.

«Для России украинцы испокон веков были и остаются не просто соседями, а братским народом, к которому мы всегда будем питать самые добрые чувства. Убеждён, что руководство России и Украины обязано дорожить этим добрососедством», отмечает президент РФ.